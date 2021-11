Elon Musk solvas Twitteris Bernie Sandersit ja vihjas, et müüb rohkem aktsiaid

Maailma rikkaimaks inimeseks tituleeritud Tesla asutaja Elon Musk on taaskord tekitanud Twitteris ärevust. Musk solvas pühapäeval senaator Bernie Sandersit, kuna Sanders säutsus, et ülirikkad peaksid maksma oma õiglase osa. Sanders ei maininud oma säutsus Muski.

Musk vastas, et ta oli unustanud, et Sanders on veel elus. Seejärel küsis ta, kas Sanders soovib, et ta müüks rohkem aktsiaid. Musk lõpetas solvangute ahela, öeldes: «Bernie on võtja, mitte tegija».