Kuigi inflatsiooni- ja palgatõusuprotsendid võivad esialgu tunduda väikestena – mis see eurostati poolt Eestile tänavuseks lubatud 4-protsendine inflatsioon ikka teeb – siis tegelikult on sellel inimese ostujõule ülisuur mõju.

Inflatsiooni põhimõte on lihtne: taskus olev euro kaotab iga päevaga natukene oma väärtust, nii et inimene on sunnitud aina rohkem teenima selleks, et oma ostujõudu säilitada. Kui valitsussektoris tõusevad palgad igal aastal, siis erasektoris see nii tavapärane pole. Pikalt sama palgataseme juures püsida on aga ohtlik nagu näitab alljärgnev graafik.