Euroopat ähvardavad talvel suured elektrikatkestused

Trafigura juht Jeremy Weir hoiatas, et Euroopat ootavad talvel ees elektrikatkestused, vahendab Reuters. Põhjus on tema sõnul vähestes gaasivarudes. Olukorra teeb hullemaks see, et nõudlus gaasi järele on hüppeliselt kasvanud, aga pakkumine ei jõua järele.

«Päris ausalt, meil ei ole praegu piisavalt gaasi ning me ei varu seda talveperioodiks. Nii et see on tõsine mure, et kui talv tuleb Euroopas külm, siis võivad meid Euroopas tabada plaanilised elektrikatkestused,» ütles Weir.

Reutersi andmetel asus Gazprom eelmisel nädalal Euroopat taas suurema gaasikogusega varustama, kuid detsembriks pakub ta taas vähem gaasi. Euroopas on gaasi hind hüppeliselt tõusnud, nii et mitmed riigid on olnud sunnitud poliitilisi samme hinnatõusu peatamiseks ette võtma: osad riigid kehestasid gaasile piirhinna, teised jällegi pakuvad tarbijatele rahalisi toetusmeetmeid energiaarvete tasumiseks.