Uuring: noored naised on vähendamas soolist investeerimise lõhet

Enne pandeemiat jäid naised pensionile 70 000 dollariga vähem kui mehed, selgus Bank of America Merrill Lynchi aruandest. «Üks suurimaid kahetsusi buumiaegsete naiste jaoks on see, et nad ei investeerinud rohkem, kui nad olid nooremad,» sõnas Kapusta. «Kuid nooremad naised tunnistavad, et investeerimine on nende jaoks oluline tee oma eesmärkide saavutamiseks.»