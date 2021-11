Ülemaailmsed dividendid ületavad 2021. aasta lõpuks pandeemia-eelse taseme

Kuigi panganduslike dividendide taastumine peaks jätkuma, on suure tõenäosusega oodata 2022. aastal kaevandamisdividendide vähenemist. Analüütikute sõnul on ebatõenäoline, et kaevandusettevõtted suudavad sellist väljamaksete taset säilitada, arvestades nende sõltuvust aluseks olevatest volatiilsetest toorainehindadest. Rauamaak on alates maikuu rekordtasemest näiteks langenud 60 protsenti.