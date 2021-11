Autofirma, mis pole müünud ühtegi autot, on nüüd suurem kui Volkswagen

Riviani aktsia kerkis teisipäeval New Yorgis lausa 10 protsenti 164,60 dollarini, mis on 111 protsenti kõrgem kui esialgne IPO hind ehk 78 dollarit. See tõstis ettevõtte turuväärtuse 143,5 miljardi dollarini ning on seega nüüd USA suurimate müügita ettevõtete nimekirja tipus.

Rivian, mida on rahaliselt toetanud Amazon ja Ford, möödus Volkswageni 138,9 miljardi dollari suurusest turuväärtusest, kuna investorid, kes soovivad elektriautode sektorisse siseneda, said nüüd lisaks valdkonna teerajajale Teslale veel ühe aktsia, millesse investeerida.

Elektriautode buum

IPO-st alates toimunud Riviani aktsia ralli on ühtlasi aasta paremuselt teine debüütnädal pärast Affirm Holdingsit, mis tõusis esimese viie sessiooni jooksul 117 protsenti. Need andmed ei hõlma IPO-sid, mis tõid kokku vähem kui miljard dollarit.

Riviani üheks edu aluseks on Tesla aktsia langus, mille on toonud kaasa selle asutaja Elon Muski plaan müüa endale kuuluvaid Tesla aktsiad. Kuna investorid ei tea, kas Elon Musk on Tesla aktsiate müügiga lõpule jõudnud, on nende tähelepanu võitnud Rivian, kelles nähakse ühtlasi suuremat kasvupotentsiaali kui Tesla puhul, kes on turuväärtuse poolest ülekaalukalt maailma suurim autotootja.