Krüptoturg liikus langusesse

Krüptoturgu survestas viimastel päevadel USA plaan muuta seadusi nii, et iga 10 000 dollarit ületav krüptotehing tuleb raporteerida USA maksuametile. Sealjuures tekitas ebakindlust, et USA formuleeris seadusemuudatuse plaanis, et maksuametile peab tehingust teada andma broker – vahendaja all võib mõista nii krüptokauplemise platvormi, aga ka krüptokaevureid ning kauplejaid endid. Sealjuures hakatakse seadusemuudatuse kohaselt krüptorahadesse suhtuma nagu varadesse, mitte valuutasse.