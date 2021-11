JP Morgan kaebab Tesla 162 miljoni dollari eest kohtusse

USA suurim pank JP Morgan süüdistab Teslat lepingurikkumises, kaevates nad 162,2 miljonit dollari eest kohtusse. Juhtum puudutab 2014. aastal sõlmitud kokkulepet, mis käsitleb Tesla poolt pangale müüdud aktsiate ostutähti. Need ostutähed andsid JP Morganile õiguse osta Tesla aktsiaid kindlaksmääratud hinnaga ja kuupäeval, selgub Manhattani föderaalkohtusse esitatud hagist.

Kuid pärast seda, kui Musk spekuleeris 2018. aasta augustis Twitteri kaudu kontserni börsilt lahkumise üle, muutis JP Morgan selle hinda, kuna pank ei soovinud nõustuda säutsule järgnenud aktsia hinna kõikumisega. Musk säutsus, et ta kaalub ettevõtte erastamist hinnaga 420 dollarit aktsia kohta. Mõni nädal hiljem võttis ta Tesla erastamise idee tagasi.

Tesla pole nõustunud hinnamuutustega ning ei andnud vaatamata ostutähtedele JP Morganile aktsiaid ega sularaha. CNBC aruande kohaselt väitis ettevõte, et kohandused tehti «põhjendamatult kiiresti» ning et need kujutasid endast oportunistlikku katset saada kasu aktsiahinna kõikumisest.