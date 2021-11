Tartu sai Eesti esimese nutika 5G ülekäiguraja

Bercman Technologies tegevjuhi Mart Suurkase sõnul on nutikas ülekäigurada uue põlvkonna lahendus, millel on 5G mobiilse andmeside võimekus. «Saame seda kasutada, et arendada lahendusi, kus nutikas ülekäigurada saadaks tulevikus ohuolukorras sõnumi autole, kus aktiveerub vajaduse korral automaatne pidurdamise juhiabisüsteem, või pakirobotile teate, et on turvaline ülekäigurada ületada,» selgitas Suurkask.