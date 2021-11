Arco Vara Stroomi ranna äärne 26-miljonine arendus sai ehitusloa

Arco Vara juht Miko Niinemäe ütles, et Rannakalda arendus on uus etapp Kodulahe kvartalist, mida Arco Vara rajab Merimetsa piirkonda Stroomi ranna lähedusse.

«Rannakalda kortermajad kerkivad meie kõige merepoolsemale kinnistule, majade ja ranna vahele jääb üksnes Stroomi rannast Rocca al Maresse kulgev kergliiklustee,» tutvustas Niinemäe, kelle sõnul jääb eri etappides ehitatavate hoonete vahele piisavalt ruumi. «Meie eesmärk pole mahud, vaid siiski see, et inimesed tunneksid end koduselt. Valime oma elamupiirkondi alati väga hoolikalt, soovime, et kaunis keskkond ja loodus pääseks mõjule ka pärast arenduse valmimist.»

Lammi 8 aadressile valmivasse Rannakalda uusarendusse ehitatakse 108 kodu, korterid on kuni viietoalised. Enamiku korterite juurde kuulub terrass või rõdu. Lisaks on Rannakaldasse ette nähtud ka viis äripinda.

Miko Niinemäe sõnul toimub parkimine maja all ning koostöös Enefit Voltiga rajatakse valmidus igale parkimiskohale elektriauto laadimisjaama paigaldamiseks. Kui parkimiskoha omanik soetab elektriauto ja soovib laadimisteenust, saab ta Enefit Voltilt selle rentida või osta. «Seega ei pea klient laadijat ise ostma laadijat, vaid saab seda mõistliku hinna eest rentida. Kui ta ei soovi enam laadimisjaama kasutada, siis on võimalik jaam Enefit Voltile tagastada ja leping lõpetada,» selgitas Niinemäe.

Laadimisjaama rendisoovi võib Arco Varale teada anda juba korterit broneerides, samas on võimalik teenusega liituda ka hiljem. «Tegemist on Enefit Volti pilootprojektiga ja Rannakaldast saab üks esimesi elamuarendusi, kus seda pakkuma hakatakse.»

«Praegu tegeleme arendusele ehitaja valimisega ja õige pea saame alustada ka müügiga,» lubas Niinemäe edasistest arengutest täiendavalt teada anda. Rannakalda etapi valmimine on planeeritud aastasse 2023. Investeeringu suuruseks on Arco Vara kavandanud 26 miljonit eurot.

Arco Vara on rahvusvaheline kinnisvarakontsern, mis tegeleb elukeskkonnale lisaväärtust loovate arendusetega. Arco Vara põhitegevuseks on terviklike elukeskkondade ja nendega seonduva ärikinnisvara väljaarendamine. Arco Vara põhiturgudeks on Eesti ja Bulgaaria. Emaettevõte Arco Vara AS loodi 1992. aastal Eestis ja on alates 2007. aastast olnud noteeritud Nasdaq Tallinn väärtpaberibörsil.