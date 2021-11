Täna on viimane võimalus Hepsori aktsiaid märkida

Täna on soovijatel viimane võimalus märkida kinnisvarafirma Hepsori aktsiaid. Aktsia märkimishinnaks on 11,7 eurot tükk.

Ettevõtte prospekti leiab Hepsori koduleheküljelt. Ingliskeelne prospekt on kättesaadav siin.

Hepsor on teatanud, et raha kasutatakse ehitusprojektide elluviimiseks. Firma on orienteeritud kasvule ning kindlat dividendipoliitikat tal pole.