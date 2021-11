Elektriautode laadimisvõrgustikku ehitav Eesti idufirma kaasab raha

Saadud kapitali abil plaanib Ruex investeerida uutesse laadijatesse, suurendada laadimiskohtade arvu Eestis ja minna välisturgudele.

Ruex müüb ja paigaldab elektriautode laadijaid nii eraisikutele kui ka äridele. Selle kõrval pakutakse kasutajatele võimalust anda oma isiklik laadija teistele tasuliseks kasutamiseks, kasvõi mõneks tunniks või koguni ööpäevaks. Ruexi laadimisvõrk on kättesaadav rahvusvahelise parkimis- ja autopesuplatvormi Barking mobiilirakenduse kaudu. Võrgustikku kuuluvad näiteks kaubanduskeskuste, korter- ja parkimismajade, bensiinijaamade ja söögikohtade parklate laadimispunktid.

Ettevõtte siht on Funderbeami kaudu saadavat rahasüsti kasutada nii uute laadijate soetamiseks, laienemiseks Eestis kui ka sisenemiseks lähiriikides asuvatele turgudele. Rahakaasamiseks sooviti koostööd teha just Funderbeamiga, et olla kättesaadav eratarbijale ja väikeinvestorile ning pakkuda praegustele ja tulevastele elektriauto omanikele võimalust saada avaliku laadimisvõrgustiku osanikuks.

Kogusid tuntust Ajujahis

«Eestis on liiga vähe laadimispunke, mille kasvule saab Ruex kaasa aidata. Lisaks vähesusele on suur osa nendest aegunud ega vasta kaasaegsetele Euroopa Liidu standarditele,» selgitab Ruexi tegevjuht ja kaasasutaja Roman Zahharov. «Aastaks 2030 on Eestis umbes 70 000-100 000 elektriautot ning seda kasvu peab toetama mugav, kättesaadav ja lai laadimisvõrgustik,» lisab Zahharov.

Ettevõttel käivad läbirääkimised Soomes, Lätis ja Leedus, kuhu suundumise põhjused ja turuvõimalused on üsna sarnased Eesti olukorraga.

Investeerimisringi juhtinvestoriks on rahvusvahelise finantsjuhtimise taustaga Anti Noor, kes on tegutsenud rahakaasamise valdkonnas Inglismaal, Poolas ja Luxemburgis. «Vaadates Ruexi tiimi – keda tunnen pikka aega – seniseid saavutusi ja tehinguid, siis ma ei kahtle nende võimekuses realiseerida seatud eesmärke. Laadimistaristu arendamine on väärtust loov tegevus, kuid ka kapitalimahukas. Seetõttu tahan ettevõtet toetada oma teadmiste ja kontaktidega ka järgmistes investeerimisvoorudes.»