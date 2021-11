INVESTOR MARI ⟩ Käärisin käised üles ja tegin portfellis suure sügispuhastuse

Aja pikku on sinna kogunenud igasugust kraami, mõne asja puhul hakkab juba hägustuma, miks need asjad on portfellis.

Müüsin hinnaga 38,24 dollarit 45 futuristliku börsil kaubeldava fondi ehk ETFi osakut, millega teenisin USA dollarites 48 protsenti. Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ehk globaalne robootika ja tehisintellekti ETF on üks tõeline must kast, mis kohe nõudis terasemat sisse vaatamist.

Fondis on 37 investeeringut. Suurim osakaal on NVIDIA aktsial, mis on heade uudiste toel rallinud. Sobiva omakapitali tootlusega ettevõtteid on seal kõigest kaks. Ausalt öeldes on seal igasugust sodi, sealhulgas enam kui kümmekond Jaapani ettevõtet. ETFidega on tulevikku panustades see hea asi, et ei pea nuputama, et aga kes võiks läbi lüüa, ostad ühe tehinguga kõike. Keegi võidab, keegi hävib, aga trendist saab osa. Mõtlesin, et kui ei suuda ise ikkagi sobivat majanduslikult ja finantsiliselt edukat sobivalt hinnastatud ettevõtet sektorist leida, siis pole mõtet panustada. Pealegi on ETFis olevate ettevõtete hinna-kasumi suhtarvu alusel pretensioonikalt kallid.

Fondi kogutulumäär on 0,68 protsenti. Müügiga kadus võimalus saada osa eksootilistest rahapaigutustest, kuhu otse investeerimiseks jäävad käed lühikeseks. Maaklerfirma ei paku kõikjale börsidele ligipääsu. Samas on valikus kümneid tuhandeid väärtpabereid, vali aga välja.

Kui minu portfelli kriitilise pilguga vaadata, siis võiks tekkida küsimus, et kus on tehnoloogiagigandid? Netflix ja Nio on olemas, kuid Apple’it, Alphabeti ja Microsofti ei paista. Need olid veel kuni maailma suurimate ettevõtete fondi ehk IOO ETFi portfellis hoides varjatult olemas, kuigi portfelli seisukohast kaduvväikese osakaaluga. Shares Global 100 ETFi hinna-kasumi suhtarvu näit on 28 ja kulumäär 0,4 protsenti. Võiks ehk ise valida tehnoloogiaettevõtte ja sellesse otse investeerida ilma kaasneva ballastita. Selle fondi osakud said müüdud hinnaga 76,62 dollarit. Kokku tõi see 87 protsendise kasvu. Olen tänulik ja liigun edasi.

Suurpuhastuse tuhinas said kolmapäeval müüdud ka Tallinna Sadama aktsiad. Aktsia tõus on soetushinnaga võrreldes tagasihoidlik. Merenduses pole kerged ajad, ettevõte võime hinda tõsta võib olla lepinguliselt olemas, aga klientide olukord on raske. Kui kliendil on raske, on keeruline mahte kasvatada. Ettevõte on küll kriisist seni päris kenasti läbi tulnud, kuid pidagem meeles, et Tallink korraldas lähiminevikus mässu ja nõudis madalamaid sadamatasusid või ähvardas Linnahalli juurde ehitada oma kaid. See plaan ei pruugi realistlik olla, kuid näitab, et hinda on tegelikult raske tõsta.

Tallinna Sadama aktsia müük kujunes arvatust vaevalisemaks, kuid seda, et veidi enam kui tuhande euro eest aktsiaid nopitakse terve päeva, ei osanud ette näha. Aktsia hinnaääred olid 1,852 ja 1,856 eurot. Seetõttu tundus hea idee kasutada limiithinnaga tehingukorraldust ja minna orderiga nagu kirik keset küla parima ostu- ja müügihinna vahele. Sai antud 700 aktsiale müügikorraldus hinnaga 1,854 eurot. Päeva peale ikka osteti jupphaaval aktsiad soovitud hinnaga ära. Tallinna Sadama aktsiad tõid 9,1 protsendise kasumi, lisaks vahepeal saadud dividendid.