Eesti idufirma kaasas raha igava asja automatiseerimiseks

Endiste Pipedrive’i töötajate loodud idufirma Outfunnel kaasas vaid 1 miljoni euro suuruse investeeringu. Outfunnel pakub integratsioonitarkvara, mis sünkroniseerib müügi- ja turundustööriistade andmeid, et muuta mõlemat osakonda efektiivsemaks.

«Oleme ausad, müügi ja turunduse andmete ühendamine ei ole väga põnev,» ütles Outfunneli kaasasutaja ja tegevjuht Andrus Purde. «Aga see on väga kasulik ettevõtetele, kellel on klientide andmed laiali erinevates tööriistades. Kaasatud miljoni euro suurune investeering aitab meil luua integratsioone rohkemate tööriistade vahel — kuigi mitte nii paljude tööriistade vahel kui veelgi suurem investeering oleks võimaldanud.»

Koos värske investeeringuga on Outfunnel tänaseks kaasanud 2,1 miljonit eurot, mis on palju väiksem summa kui keskmise idufirma seemneinvesteering aastal 2021. «Lugege uudiseid. Me oleme kaasanud märkimisväärselt vähem raha kui paljud teised idufirmad,» ütles Purde. «Aga see on ikkagi 1 miljon eurot. Sellega saame 10 uut inimest juurde palgata ja võib-olla isegi maksta oma elektriarved eeloleval talvel.»

Outfunnel kaasas antud investeeringu riskikapitalifondide byFounders ja Paua Ventures eestvedamisel. Lisaks osalesid investeeringus ka United Angels, Spring Capital, Lemonade Stand ja ingelinvestorid, kelle seas oli ka Pipedrive’i kaasasutaja Timo Rein. Eelnevalt on ettevõttesse raha paigutanud ka endine WeWorki ning LinkedIni turundusjuht Robin Daniels, Bolti kaasasutajad Markus ja Martin Villig, ettevõtja ja investor Sten Tamkivi, Pipedrive’i kaasasutaja Ragnar Sass ja ettevõtja Taavi Kotka.

Investor Indrek Kasela lisas: «Kõik teavad, et idufirmadesse raha paigutades on kasumlik vaid üks investeering kümnest. Kuna meil on fondis juba vähemalt üks väga hea investeering tehtud, siis me olime otsimas neid ülejäänud üheksat ja nii saimegi Outfunneliga jutule.»

Outfunnelil on tänaseks üle 1000 maksva kliendi, enamus neist USA-st, Kanadast ja suurematest Euroopa Liidu riikidest. Näiteks on Outfunneli maksvate klientide hulgas firmad nagu Canadian Renovations Inc, Facings of America ja National Sign Plazas, Inc.

«Meie kliendinimekiri räägib iseenda eest. Ja mida see nimekiri vaikse häälega ütleb, on see, et Outfunnel sobib kõige paremini ettevõtetele, mis võivad oma valdkonnas olla väga tuntud, aga kellest uudistes sagedasti ei kuule,» kommenteeris Purde.

Outfunnel konkureerib tuntud integratsiooniplatvormidega nagu Zapier ja Automate.io. Outfunnelit eristab fookus müügi- ja turundusvaldkonnale. See tähendab et pakutavad integratsioonid on sügavamad, ja samas ka lihtsamad seadistada. Kasutajatele ette valmistatud integratsioonide põhjad vähendavad seadistamisele minevat aega ning potentsiaalsete vigade hulka.