Luminor: finantsturgudel toimuv ennustab aasta lõpus saabuvat hinnarallit

Neljandat kvartalit tuntakse finantsturgudel aastalõpu- ja jõuluvanaralli nime all, sest aasta lõpus tehtavad kulutused kasvatavad kasumeid. USA üleriigilise jaekaubandusföderatsiooni NRF prognoosi kohaselt peaks tänavu novembris tulema käibekasv 8,5% ning detsembris koguni 10,5%. «Selle saavutamiseks teevad jaekaubandusettevõtted tõsist tööd, et kingihooajal tarneahela tõrkeid ja tühje riiuleid vältida,» kinnitas Luminori privaatpanganduse varahaldur Kalle Kose.

Pärast septembris toimunud lühiajalist korrektsiooni on finantsturud kiiresti taastunud ning mitmed aktsiaindeksid on uuendanud rekordeid. Investorite valmidus langenud hinnaga aktsiaid uuesti omandada on saanud tuge ettevõtete kolmanda kvartali oodatust parematest käibe- ja kasumikasvudest. Samuti on Hiina keskpank suutnud maandada riigi kinnisvaraturu languse hirmu.

Kose sõnul kasvatab nafta ja teiste toorainete hinnatõus jätkuvalt inflatsioonisurvet. Samal ajal pole palgad USAs viimasel kümnendil veel kunagi nii kiiresti kasvanud kui praegu. «Vaatamata keskpankade korduvatele kinnitustele, et toodete ja teenuste hinnatõus on mööduv ning taandub järgneval aastal, on täiesti võimalik, et ülemäärase inflatsiooni tulemusel peavad keskpangad intressimäärasid oodatust varem tõstma. Ka turuosalised on hakanud inflatsiooni mööduvas iseloomus üha enam kahtlema,» selgitas Luminori privaatpanganduse varahaldur.