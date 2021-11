Enefit Volt laienes elektriautode nutika laadimisteenusega Lätti ja Leetu

Enefit Volti äriarendusjuhi Kert Pääbo sõnul on eraisikutele ja ettevõtetele elektriauto laadimislahenduste pakkumine Lätis ja Leedus oluline samm puhta transpordi läbimurde toetamisel.

«Eesti, Läti ja Leedu seisavad ühiste väljakutsete ees: meie transpordisektori heitmed on kõrged ja autopark vananenud, samas inimeste valmisolek soetada elektriauto ja aidata kaasa nende murede lahendamisele aga pigem tagasihoidlik,» ütles Pääbo. «Elektriauto omamine on mõistlik juba täna, mitte ainult keskkonnasõbralikkuse mõttes, vaid iseäranis koos pakutavate ostutoetustega ka majanduslikult. Enefit Volti eesmärk on oma lahendustega muuta laadimine nii lihtsaks, mugavaks ja kättesaadavaks, et järgmise sõiduki soetamisel poleks elektriauto mitte ainult kaalutav, vaid eelistatud valik.»

Esialgu pakub Enefit Volt Lätis ja Leedus lahendusi laadijast paigalduseni, täiendades pidevalt tooteportfelli uute lahendustega, millest osa Eesti klientidele juba kättesaadavad nagu laadija täisteenusrent, laadimine kortermajadele ja nutirakendus. Sarnaselt Eestiga on siht olla klientide jaoks pärast laadija paigaldust olemas tehnilise toe, laadija halduse, monitoorimise ja hooldusega.

«Olles osa Eesti Energia kontsernist, on meie suur eesmärk toetada nii eraisikutel kui ettevõtetel rohepöörde läbiviimist ning olla nende partner teekonnal heitmete vähendamisel nullini,» lisas Pääbo. «Puhtal transpordil on selle sihi saavutamisel kriitiline roll. Uuringud näitavad, et üle 80% kõigist elektriautode laadimistest toimub tööl või kodus ehk seal, kus auto pikemalt parkima jäetakse. Just sel põhjusel keskendume ka Lätis ja Leedus just neile valdkondadele. Tänan kõiki seniseid kliente, kes on aidanud meil uusi teenuseid välja töötada. Iga uus elektriauto kasutaja motiveerib meid veelgi enam pingutama.»

Kohalolu Eestis, Lätis ja Leedus võimaldab Enefit Voltil olla partneriks arvukatele ettevõtetele, kes tegutsevad samuti kõigis kolmes Balti riigis ning pakkuda neile samadel alustel ühtlase kvaliteediga teenust sõltumata asukohast.

«Järgmise nelja-viie aasta jooksul muutuvad elektriautod mitte ainult transpordi, vaid ka elektrisüsteemi lahutamatuks osaks,» lisas Pääbo. «2025. aastal liituvad Eesti, Läti ja Leedu Kesk-Euroopa energiasüsteemiga, mis tähendab, et riigid hakkavad ise kandma vastutust elektrivõrgu stabiliseerimise eest. Elektriautodel on seejuures oluline roll. Nende akusid on kahesuunalise laadimise abil võimalik kasutada võrgu stabiliseerimise tagamisel ja autode omanikele teenida seeläbi täiendavat tulu. Töötame selle nimel, et neid lahendusi oma klientidele peagi pakkuda.»