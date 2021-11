Sten Tamkivi krüptosoovitused: parema meelega hoian raha bitcoinis kui nii mõneski valuutas

Sten Tamkivi ütles, et kuigi erinevaid ktüptovarasid-tokeneid on maailmas tuhandeid, siis tema jälgib eelkõige seda, mis toimub esimese 200 puhul.

«Sabas toimub nii mõndagi õudsat,» ütles Tamkivi. Iseenesest ei pruugi krüptovara olla sugugi riskantsem kui mingid muud turvaliseks peetavad rahad – Tamkivi tõi välja, et tema hoiaks parema meelega oma raha bitcoin'is kui näiteks Venezuela inflatsioonivaluutas.

Krüptoprojektide hindamise kohta ütles Tamkivi, et nii nagu aktsiate puhul leidub investoreid, kes ostavad selle firma aktsiaid, mille tooteid nad kasutavad, siis on see võimalus ka osade krüptovarade puhul, näiteks Sushiswapiga. Või tokenitega, mis on seotud mängudega või siis tokenitega, mille NFT-sid investor fännab.

Kuigi ka krüptode puhul on võimalik olla pikaajaline investor, ütles Tamkivi, et see ei pruugi paraku kuigi lihtne olla. Ta ütles, et ka temal on alles 2013. soetatud bitcoin'i-positsioone ja kui keegi arvab, et on lihtne seda pikaajaliselt hoida, kui oled selle ostnud 200 dollariga ja näed, kuidas see liigub 20 000 dollari peale ja siis tagasi 4000 dollari peale, siis nii see ei ole.

Tamkivi soovitus algajale investorile on hinna keskmistamine. Seda nõnda, et inimene otsustaks enda jaoks ära, mis on see summa, mida inimene ei karda aasta jooksul kaotada. Näiteks kui investor otsustab, et see on 1000 eurot, siis peaks ta iga kuu järjekindlalt ostma krüptovara 100 euro eest ja siis mitte nii väga vaatama vara hinda, vaid seda, mis selle vara taga on.