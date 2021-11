Pooljuhtide aktsiad on näidanud võimsat tõusu, kuna kiipide puudus kestab jätkuvalt

Ülemaailmne kiipide puudus on olnud halb uudis ettevõtete ja tarbijate jaoks. Kuid viimasel ajal on see olnud hea uudis investoritele, kes investeerivad pooljuhtide aktsiatesse, millest mõned on viimase kuu jooksul olnud S&P 500 tipus. Qualcommi ja Nvidia aktsiad on viimase kuu jooksul tõusnud 43 protsenti ning AMD aktsia on tõusnud 33 protsenti. Võrdluseks on S&P 500 selle aja jooksul tõusnud 4,9 protsenti.