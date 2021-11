Milliseid hüvesid pakuvad börsifirmad oma aktsionäridele?

Hiljuti Riia First North nimekirjas noteeritud Läti kütuseettevõte Virši on loonud aktsionäride lojaalsusprogrammi, kuhu kuuluvad investorid, kellel on vähemalt 100 ettevõtte aktsiat. Lojaalsusprogrammi liikmed saavad iga kütuseliitri seitse senti soodsamalt ning ning suupistetelt, kohvijookidelt, autohooldustoodetelt, klaasipesuvedelikult ja autopesult 30 protsenti soodustust.

Riia First North nimekirjast leiab ka teise ettevõtte – Madara Cosmetics, kes on oma aktsionäridele loonud investorite klubi, kuhu kuuluvad investorid, kellel on vähemalt 50 ettevõtte aktsiat. Investorite klubi liikmed saavad osa eksklusiivsetest pakkumistest ja 10 protsenti allahindlust kõikidelt toodetelt. Kaks korda aastas saavad investorid kingitusena Madara hooajalisi kosmeetikatooteid ning neil on ettevõttes personaalne kontaktisik.

Skandinaavia börsilt leiame lennufirma Scandinavian Airlinesi, kes on loonud lojaalsusprogrammi investoritele, kellel on vähemalt 4000 aktsiat ning kes on Rootsi, Norra või Taani alalised elanikud. Lojaalsusprogramm on jaotatud kolmele tasandile – sõbrad ja pere, kuldtase ning teemanttase.

Omades vähemalt 4000 aktsiat kvalifitseerub aktsionär sõbrad ja pere tasandile. Ta saab paar korda aastas erihinnaga Scandinavian Airlinesi lennupileteid.

Omades vähemalt 100 000 aktsiat, on investor kuldtasemel, mis tagab lisaks eelmise taseme pakkumistele võimaluse valida lennukis endale sobilik istekoht, võtta kaasa kuni kaks lisapagasit ning kasutada lennureisi vältel wifit. Investorid saavad ligipääsu SAS lounge´i ning teenivad igalt ostult 25 protsenti rohkem punkte. Sihtkohtades on erinevad sooduspakkumised autorendile ja majutusele.

Omades vähemalt 1 000 000 aktsiat, on investor teemanttasemel, mis tagab lisaks eelmistele pakkumistele tasuta joogid lennukis, uutelt ostudelt 25 protsenti rohkem punkte ning 30 protsenti allahindlust kõikidelt ostudelt.

Artikli kirjutamise hetkel kaupleb SASi aktsia hinnaga 1,56 Norra krooni, mis eurodes on ligikaudu 0,155 eurot. See teeks näiteks 100 000 aktsia turuhinnaks 9970 eurot.

Londoni börsil on noteeritud kirjastusettevõte Bloomsbury Publishing. Bloomsbury pakub kõikidele oma aktsionäridele, kellel on vähemalt üks aktsia, 35 protsenti allahindlust Bloomsbury väljastatud raamatutele.

New Yorki börsil kauplev Royal Caribbean Cruises pakub kõikidele oma investoritele, kellel on vähemalt 100 aktsiat, krediiti oma kruiisireisidel. Kruiisidel mis kestavad vähemalt 14 päeva, saavad investorid kasutada 250 dollari eest teenuseid. Kui kruiis kestab 6–13 päeva, saavad investorid kasutada 100 dollari eest teenuseid. ning kui kruiis kestab alla kuue päeva, saavad nad 50 dollarit krediiti. Sarnane soodusprogramm on ka Norwegian Cruise Line Holdingsil.

Pariisi börsilt leiab luksusbrändide kontserni LVMH – Moët Hennessy Louis Vuitton. Oma aktsionäridele pakub ettevõte võimalust soetada erikollektsiooni veine, soodushinnaga ajakirju ning võimalust külastada Hennessy konjakikeldrit.

Ameerika Ühendriikides tegutsev veinitootja Crimson Wine Group pakub oma aktsionäridele 20 protsenti soodustust valitud veinidelt. Lisaks saavad aktsionärid osaleda kahel vabalt valitud veinidegustatsioonil.

Tuntud šokolaadibränd Lindt kingib kõikidele, kes hääletavad iga-aastasel aktsionäride üldkoosolekul, kinkekarbi Lindt’i toodetega. Kingituse saamiseks tuleb aga Šveitsis toimuvale koosolekule kohale minna.

Carlson Rezidor Hotel Group, kellele kuulub ka Radissoni hotellikett, pakub oma aktsionäridele kuldkliendi staatust. Staatuse saamiseks tuleb omada vähemalt 200 grupi aktsiat. Kuldklient saab kõikides hotellides soodsamalt tube broneerida ning allahindlusi pakutavatelt teenustelt.