INTERVJUU ⟩ Peeter Koppel: minu jaoks on kõrge inflatsioon peavalu

Kui keskpank ei võitle inflatsiooniga, kas siis igaüks peaks ise vaatama, kuidas ostujõudu säilitada?

Mulle tundub, et siin on oluline suur pilt. Suur pilt on aga selline, et Euroopas paistab valik olevat inflatsiooniga võitlemisega kaasneva majandussurutise ja inflatsiooni vahel. Kumbki pole hea valik, kuid vast on surutise vältimine ikkagi tähtsam. Seega jah – igaüks on oma ostujõu säilitamise murega üksi.

Kas suurt negatiivse reaaltootluse eksperimenti nagu praegu maailmas toimub, on ka varasemalt ajaloost teada? Kuidas need lõppesid?

Eksperiment on kahtlemata mastaapne ning mulle tundub, et läheb kõige enam riimi sellega, mis toimus arenenud maailmas 70ndatel. Lõppes toonane pikem inflatsioonipuhang sellega, et raha ostujõud vähenes pikema perioodi jooksul ning «leidis» omale uue nö. tasakaalupunkti. Ma ei saa väita, et see praegu kindlasti sarnaselt peaks kulgema. Paralleelid on aga olemas.

Kuidas saab investor end inflatsiooni eest kaitsta? Kas selleks on imeportfell mis töötab igal ajal?

Imesid leiab aset ainult Buratino Lollidemaal ja krüptodega seonduvalt. Päris maailmas on imedega väga kitsas ning igal ajal töötavat imeportfelli pole olemas. Investor saab end kaitsta eelistades võimalikult suures ulatuses rahale ja veidigi pikematele võlakirjadele riskantseid varasid – aktsiaid, toormeid, kinnisvara, mitteavalike ettevõtete osalusi, jne. Mina leian, et ühel või teisel viisil võiks olla kõiki neid – või vähemalt enam-vähem kõiki.

Kas investorid võiks hoiustest ja võlakirjadest loobuda?

See sõltub riskitasemest. Kui inimene ikka riski selle traditsioonilises mõistes üldse ei talu, ei jää muud üle kui vaadata kontol olevat summat ning rahulduda sellega, et nominaalselt see ei vähene ning teeselda, et selle summaga seoses muid riske ei eksisteeri. Kui riskitaluvus on parem, siis mulle näib, et eelkirjeldatud varad on veidigi pikemas perspektiivis nö. alternatiivse akumulatsioonivahendina parem idee kui raha.

Võlakirjadega on aga üldse üks rist ja viletsus. Esiteks on tootlused madalad ning kõrgema inflatsiooniga keskkonnas lähevad üles ka nominaalintressid. Seega peab võlakirja hind keskkonnaga kohanema ja võlakirjaomanik võib endale kirja panna mahlase kapitalikahju. Heal juhul kohalikult turult saab midagi natuke ja väikest, mille tootlus on parimal juhul selline «enam-vähem».

Kui head kaitset pakuvad kõrge inflatsiooni tingimuses aktsiad? Kui jah, siis mis sektoreid vaadata?