Üllatus kinnisvarainvestoritele: Bigbank lõi letti kodulaenu üürikinnisvara ostuks

«Eestlaste huvi kinnisvara kui paljude jaoks arusaadava ja suhteliselt stabiilse investeerimisklassi vastu on üldteada. Oma uusimat kodulaenutoodet disainides võtsime eesmärgiks pakkuda üürikorterisse raha paigutada soovivale investorile võimalikult kodulaenutingimustele sarnanevat ning selgelt turu parimate tingimustega rahastamisvarianti,» kommenteeris Bigbanki Eesti üksuse juht Jonna Pechter.

Pechteri sõnul on Eesti pangad senini pakkunud üürikorteri ostjale eluasemelaenust kordades kallima intressi ja märgatavalt lühema perioodiga rahastust. «Bigbanki üürikinnisvara kodulaenu intress algab 3,5% ning konkurentidest soodsam on nii meie omafinantseeringu määr 15% kui see, et laenuperioodi pikkuseks pakume kuni 30 aastat. Maksimaalne laenusumma on kuni 500 000 eurot ja see võib jaguneda ka mitme korteri ostu vahel,» märkis ta. Põhilise piiranguna tõi Pechter esile fakti, et laenuvõtja sissetulek peab võimaldama laenu teenindada ka ilma ostetava korteri pealt teenitava üürituluta.

Kinnisvarainvestor, koolitaja ja rohkem kui 250 aktiivset liiget koondava kinnisvarainvestorite kogukonna eestvedaja Peeter Pärtel kinnitas, et Bigbanki investori kodulaenu näol on tegu tootega, mida turg on oodanud. «Olen ise rohkem kui 15 aastat tegutsenud passiivse tulu loomisega kinnisvarainvesteeringute abil, et seeläbi finantsvabaduseni jõuda. Erinevate üürikorterite ostuks olen ka korduvalt laenu võtnud ja pidanud eri pankadega läbi rääkima ja vaidlema pahatihti ebaloogiliste ja kodulaenuga võrreldes mõttetuid kitsendusi seadvate laenutingimuste üle. Seda kogemust ning investori vaatenurka sain viimastel kuudel Bigbankiga jagada ning on tore, et uue investori kodulaenu toote baastingimused on kujundatud Eesti pankade senisest praktikast oluliselt investorisõbralikumaks,» märkis ta.