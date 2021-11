Lõpuks ometi: nafta hind langes alla 80 dollari

Reutersi hinnangul survestavad nafta hinda teated, et mõned riigid soovivad avada naftavarud, näiteks on sellise avalduse teinud Jaapan. Samuti rõhub nafta hinda koroonaolukord Euroopas: kuna mitmed riigid on teatanud, et tahavad ühiskonnale kehtestada uued ranged piirangud, muretsevad naftakauplejad, et see võib nõudluse musta kulla järele taas alla viia.