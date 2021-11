Bercman ostab endast mitu korda jõukama firma

Balti alternatiivnimekirjas kauplev Bercman Technologies teatas börsile, et plaanib soetada Krakul OÜ.

Krakuli ainuosanik on Krakul Holding, mille osanikud on Jaan Viru, Jaan Hendrik Murumets ja Kristjan Tozen, kusjuures igaühele kuulub 1000-eurose nimiväärtusega osa KH-s ning kes jätkavad sisulise panustamisega Krakuli tegevusse ja pärast Lepingus kavandatud tehingute lõpuleviimist.

Tehingut kiitis ka Bercmani nõukogu esimees Kuldar Leis: «Krakuli puhul on tegemist Eestis maineka ja võimeka inseneribürooga, kelle arendatud on näiteks NASA tellimusel Kuu-missioonile saadetav kaamera. Krakuli juhataja Jaan Hendrik Murumets valiti 2020. aastal Eesti parimaks nooreks ettevõtjaks. Bercman ja Krakul on ligi kolm aastat arenduskoostööd teinud, seega koos edasi minnes kasvab võimekus veelgi.»