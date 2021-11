Šveitsi riskikapitaliinvestor investeeris Estategurusse ja veel ühte Eesti ettevõttesse

Verve Ventures on Šveitsis asuv riskikapitaliettevõte, mille asutasid 2010. aastal Steffen Wagner ja Lukas Weber. Šveitsi panga ZKB osalusega ettevõte on kasvanud enam kui 45 meeskonnaliikmeni. Verve Venturesi portfellis on üle 120 teadus- ja tehnoloogiapõhise idufirma.