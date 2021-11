Modera tõi koostöös LHV Kindlustusega turule uue kindlustusmüügiplatvormi

Klientidel on võimalik saada koos automüügipakkumusega nii kohustusliku liikluskindlustuse, kaskokindlustuse kui ka sõiduki garantiikindlustuse pakkumus.

«LHV ja Modera koostöö on märgilise tähtsusega Eesti turul, sest varem ei ole olnud standardit, mis võimaldaks nii lihtsalt ja mugavalt pakkuda klientidele kõiki autoga seotud kindlustusi ühe korraga ning väga kiiresti. LHV panustab uudsetesse lahendustesse, mis võimaldavad parendada senini kasutatavaid protsesse ja teha seeläbi nii klientide kui automüüjate elu lihtsamaks,» sõnas LHV Kindlustuse juhatuse esimees Jaanus Seppa.

«Lisaks kliendimugavusele ja paremale selgusele auto ostuga kaasnevate muude kulude osas on oluline, et automüüjatel kulub vähem ressurssi, mille arvelt on võimalik suurendada tulubaasi ja mõelda täiendavatele ärivõimalustele,» märkis Modera juhatuse liige Raido Toonekurg.