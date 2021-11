Nordic Fibreboard kaotas käivet ja kasumit

Nordic Fibreboard teenis kolmandas kvartalis 344 000 eurot müügitulu, aasta varem oli see näit 370 000 eurot. Kasum sulas veelgi enam: kui mullu samal ajal oli kasuminumber 183 000 eurot, siis tänavu 73 000.

Tegelikult oleks kasum olnud mullusega võrreldav, aga kuna Nordic Fibreboardil on Trigon Property Developmenti aktsiaid, aga nood kukkusid ja väärtpaberid tuli 159 000 euro võrra alla hinnata, siis kasum sulas.

Kuna Trigoni aktsia on tänavu kerkinud 60%, siis 9 kuu lõikes on saadud lisaks praegusele allahindlusele sellest ka 354 000 eurot kasumit. 9 kuuga on firma teeninud 1,2 miljonit eurot kasumit mulluse 0,2 miljoni euro suuruse kahjumi vastu.