Powell pani USA dollari tõusma ja koroonapiirangud euro langema

«Tundub, et intressitõus tuleb Powelli käe all suuremas ulatuses,» ütles Western Unioni ärilahenduste vanemturuanalüütik Joe Manimbo Reutersile. «See on dollarile positiivne.»

«Euroalal on koroonajuhtumid tõusuteel,» lausus Manimbo. «Lisaks on Euroopa Keskpank otsustavalt lõtva rahapoliitikat jätkamas ja see on eredaks kontrastiks USA keskpangale, kes hakkab kiiremini rahapoliitikat normaliseerima.»