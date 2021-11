Swedbank usub, et LHV möödub viie aastaga SEBst

LHV Grupi eesmärgiks (visiooniks) on kasvada kümne aastaga Eesti kõige suuremaks ja kasumlikumaks pangaks. Viie aasta perspektiivis on eesmärgiks olla suuruselt teine pank Eestis.

«Usume, et SEB Pangast (suuruselt teine pank Eestis) suurema turuosa hõlmamine viie aasta jooksul on LHV Pangal saavutatav. See tähendaks LHV Panga laenuportfelli umbes 2,5-kordset kasvu,» kirjutas ta. «Meie arvutuste kohaselt saab LHV Pangal olema piisavalt kapitali (mitte riskides CET1 suhtarvu langemisega alla 10,63%), et tõsta oma laenumahtusid soovitud tasemeni.»