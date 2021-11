Eesti investeerimise eripära: petuskeemi võid osta, maailma lemmikväärtpaberit mitte

Sellest nädalast saab LHVs krüptorahadega kaubelda, mis toob selle noorte seas populaarse varaklassi ka teistele investoritele ligemale. Eesti investorite jaoks on rahapaigutusvõimalusi hulgi: kes tahab kõige lihtsamalt läbi ajada, saab osta börsiaktsiaid ja võlakirju läbi panga.

Riskantsema tootluse armastajad võivad piiranguteta osta idufirmade osakuid näiteks Funderbeamis või Fundwise‘i platvormil. Kinnisvaralaenu saab arendajatele pakkuda näiteks Estateguru ja Crowdestate‘i platvormil. Inimestele saab kõrge protsendiga valdavalt tarbimislaenu anda näiteks Mintoses ja Bondoras.

Kuid on üks – ja valdavalt investeerimismaailmas üheks turvalisemaks peetav varaklass, millele tavaline eesti investor ligi ei pääse: need on väljaspool Euroopat, enamjaolt USA börsil kauplevad ETFid. Need on investorite seas ääretult populaarsed. Näiteks S&P 500 indeksit jälgiv ETF tähisega SPY kauplemismaht võib päevas küündida poole miljardi dollarini.

ETFide näol on tegu börsil kaubeldavate indeksfondidega. Indeksfondide eelis on see, et sinna koondatakse kokku samad ettevõtted, mis on börsi võrdlusindeksis ning ka ETF peab tegema täpselt sedasama, mida börs: kui USA S&P500 tõuseb päeva lõpuks 2%, siis peab sama lugu olema ka ETFiga.

Ostuks vajalikud tingimused

Eesti – ja ka Euroopa investorite probleemiks on kerkinud Euroopa Liidu ülene regulatsioon, mis lihtsustatult ütleb, et tavaline investor on liiga rumal, et sellist instrumenti börsilt osta. Investorite kaitseks on öeldud, et USA börsilt ETFe osta ei saa. Sellepärast on tehtud analoogsed ETFid USA börsi kohta, mis kauplevad siis Euroopa turgudel.

Nende probleemiks on see, et Euroopa börs läheb USA omast varem kinni ehk kui investor näeb, et USA turul toimub midagi põnevat ja ta tahaks turul oma ETFi juurde osta või müüa, siis saab seda alles järgmisel päeval teha ning selleks ajaks võib olukord juba muutunud olla.

Ja see pole ainus häda, mis neid samu indeksfonde Euroopa börsilt ostes Eesti investorit tabab: nimelt on siin pakutavad ETFid kallimate tasudega ja nende likviidsus on väiksem kui «päris-ETFil».

Tegelikult on vale öelda, et siinne tavainvestor neid ETFe osta ei saa. Saab küll, kui on täidetud kaks tingimust kolmest: inimese väärtpaberiportfell on pool miljonit eurot, ta on teinud viimase aasta jooksul vähemalt 10 vähemalt 32 000-eurost tehingut ja ta on töötanud aasta finantssektoris ametikohal, kus võiks eeldada, et ta ETFist aru saab. Siin ei ole abiks ka see, kui inimene loob investeerimiseks firma, sest LHV andmetel kehtivad ka juriidilistele isikutele samad reeglid.

LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel ütles, et hetkel on nii, et suuremat osa levinud ETFidest saab osta ka Euroopa turult.