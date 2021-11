Kohus võttis menetlusse üle 7-miljonise nõude Tallinna Vee vastu

Täiendavalt on hageja palunud menetluse peatada kuni on tehtud lõplik lahend käimasolevas Harju maakohtus menetluses olevas tsiviilasjas, milles nõudsid üheksa ettevõtjat samadel asjaoludel hüvitist 1,4 miljonit eurot. Menetlus on kohtu esimeses astmes algusjärgus, istungit ei ole toimunud.

«Tallinna Vee teeninduspiirkonnas kehtiv veetariif on üks Eesti madalamatest. Regulaarsed laboritestid ja klientide tagasiside kinnitavad, et joogivesi on kõrge kvaliteediga ja tarbijad on meie teenustega rahul. Selle tagamiseks teeme pidevaid investeeringuid veeteenuse parandamiseks,» ütles AS-i Tallinna Vesi tegevjuht Aleksandr Timofejev.