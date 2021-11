Kepler Cheuvreux: Volkswageni aktsial on tõusuruumi

Analüütikud kirjutavad, et lühiajaliselt mõjutab ettevõtet pooljuhtide puudus. «Ootame järjestikulist paranemist, aga näeme 4. kvartalis kõrgemate hindade ja paremate kasutusmäärade kombinatsiooni, eelkõige tänu kogunenud tellimustele,» kirjutavad nad ja lisavad, et seega on neljandas kvartalis oodata paremaid marginaale ning 2021. aasta finantseesmärgid selgelt saavutatavad.

«Kuna me näeme, et pooljuhtidega on olukord mõnevõrra paranemas, siis prognoosime, et mahud suurenevad neljandas kvartalis järk-järgult, eriti premium tootemarkide puhul,» kirjutasid Kepler Cheuvreux analüütikud Volkswageni kohta käivas analüüsis.