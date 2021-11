Apple kaebas eestlaste pensioniinvesteeringu kohtusse

Apple teatas eile , et kaebab Iisraeli nuhkvarafirma NSO Groupi ja tema emafirma OSY Systemsi kohtusse. Apple paneb NSO-le süüks, et too kasutas Pegasuse-nimelist nuhkvara iPhone'i telefonides. Pegasust kasutati teadaolevalt nii Apple'i operatsioonisüsteemide kui ka Androidi puhul.

Kuigi NSO on kogu aeg väitnud, et tarkvara kasutatakse terroristide ja kriminaalide järel luuramiseks, on siiski välja tulnud, et tarkvara võeti kasutusele poliitiliste oponentide, inimõiguste eest võitlevate gruppide ja ajakirjanike järgi nuhkimiseks. Novembri alguses pani USA NSO Groupi oma musta nimekirja, mis tähendab, et ettevõttel on keelatud osta USAst pärit tarkvarakomponente ilma erilitsentsita.