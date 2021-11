3 põhjust, miks investeerida võlakirjadesse

«Võlakiri on üks viis, kuidas investeerimisega alustada ja enda raha kasvama panna. Võlakiri on väärtpaber, mille ostmisel investor laenab oma raha ettevõttele. Varem kokku lepitud tähtajal kohustub ettevõte võlakirja lunastama ehk investorilt tagasi ostma. Tasuks raha laenamise eest maksab ettevõte võlakirja ostjale regulaarselt intressi, mille suurus on samuti varem kokku lepitud,» sõnas Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

Novembri lõpus allutatud võlakirjade emissiooni plaaniva Eesti panga Inbank tegevjuhi ja juhatuse esimehe Priit Põldoja sõnul on ettevõtte võlakirjade soetamine hea viis, kuidas vaba raha kasvama panna ning saada seeläbi osa ettevõtte kasvuplaanidest. «Investoritelt kaasatavat kapitali kasutatakse enamasti ettevõtte arendamiseks, olgu selleks uue toote või teenuse väljatöötamine või välisturgudele laienemiseks. Näiteks Inbank plaanib investoritelt kaastavat raha osaliselt kasutada Tšehhi turule sisenemiseks,» kirjeldas Põldoja.

Finantseksperdid toovad välja kolm põhjust, miks võlakirjadesse investeerida.

1. Kindel tulu

Võlakiri on kindlaksmääratud tuluga väärtpaber, mis sobib hästi alustava investori esimeseks investeeringuks. «Võlakirjal on fikseeritud intressimäär ning kuigi ka võlakirja hind võib kõikuda, siis aktsiaturuga sarnased hindade üles ja alla liikumised võlakirjadele üldjuhul omased ei ole. Kui investor hoiab võlakirja kuni lunastamiseni, siis on tal võlakirja ostes võimalik täpselt välja arvutada, kui palju ta oma investeeringult teenib,» selgitas Ots.

Allutatud võlakirjad on ajaliselt piiratud omavahendid, mistõttu saavad ettevõtted neile korralikku intressi lubada. Põldoja märkis, et enamasti jääb Eestis turul pankade võlakirjade intress 5-6% vahele. «On mitte-pankadest krediidiandjaid, kes kaasavad raha ka kõrgema intressiga, aga sellisel juhul on tegemist ka kõrgema riskiga ärimudelitega. Investoril tasub alati olla valvas ning lisaks riskitasemele analüüsida ka võlakirja likviidsust järelturul. Näiteks Inbanki võlakirjad on kaubeldavad börsil,» lisas Inbanki tegevjuht ja juhatuse esimees.

Ots soovitab võlakirjadesse investeerimisel hoolikalt mõelda, millisele ettevõttele enda raha laenata soovitakse. «Ei tasu vaadata ainult intressimäära, vaid uurida täpselt järele, mis ettevõttega on tegemist: kas ettevõte on turul kindla positsiooniga või alles alustav, millises tegevusvaldkonnas tegutseb ja mis on selle valdkonna trendid. Kindlasti peab väga hoolikalt endale selgeks tegema ka võlakirja täpsed tingimused,» kirjeldas Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

2. Piiratud risk

«Võlakirja peetakse üldjuhul üheks vähem riskantsemaks instrumendiks, kuid alati tuleb meeles pidada ja üle korrata, et pole olemas riskivaba investeeringut. Samas, kui ettevõttega peaks midagi juhtuma, siis võlakirjadest tekkinud nõuded rahuldatakse näiteks enne aktsionäride nõuet,» selgitas Ots.

Põldoja sõnul tähendab võlakirjade allutatus seda, et ettevõtte likvideerimise või pankroti korral rahuldatakse võlakirjadest tulenevad nõuded alles pärast kõigi allutamata nõuete täielikku rahuldamist. «Seega esmalt rahuldatakse klientide hoiused, laenukohustused, ning kohustused töötajate ja tarnijate ees. Seejärel allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded ja viimasena panga aktsionäride nõuded. Seega näiteks mina kui asutaja saan raha kätte alles peale võlakirjade lunastamist,» sõnas Inbanki tegevjuht ja juhatuse esimees.

Nasdaq Tallinna börsi juht lisas, et igal investoril tasub omada hajutatud portfelli, kus on erinevaid väärtpabereid ehk investeeringuid nii aktsiatesse, võlakirjadesse ja fondidesse kui ka muudesse varaklassidesse.

3. Võimalus raha varem kätte saada