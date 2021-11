Uute ettevõtete tulek kodubörsile on muutunud võidujooksuks

Eelmisest börsidebüüdist, mil kauplema hakati riigi suur­osalusega roheenergia tootja Enefit Greeni aktsiatega, on möödunud vaevalt kuu. See näitab, et uute börsifirmade tulek kodubörsile on muutunud tihedaimaks võidujooksuks pärast 1996.–1997. aasta börsibuumi.