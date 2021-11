Hepsori aktsia särab maailma börside kukkumise taustal

Ettevõtte töötajad ootasid huvi ja meeldiva ärevusega, kuidas aktsiaga kauplemine algab ja kui palju rikkamaks saab.

Seevastu finantsturgudega seotud inimesed põrnitsesid naeratust näole manades mornilt telefone.

«On alles karm päev börsidebüüdiks,» ütles aktsiapakkumist korraldanud Lauri Lind LHVst viidates Aasia börside suurele kukkumisele ning sellele et ka USA aktsiaindeksifutuurid olid miinuses.

Aasia börsid kukkusid järsult uue koroonaviiruse versiooni tõttu. Kardetakse, et senised vaktsiinid võivad olla jõuetud uue tüve ees ning korduda võib uus nakatumislaine ühes majanduste sulgemisega. Jaapani ja Hongkongi aktsiaturg kukkusid umbes 2,5 protsenti. Euroopa peamised aktsiaindeksid on täna kaotanud 3-3,5 protsenti.

«Mul polnud mingit kahtlust, et pakkumine läheb hästi,» ütles börsijuht Kaarel Ots. «Pakkumise läbiviimine oli ideaali lähedane. Aktsiat märkis üle 19 000 inimese. See on parim eraettevõtte tulemus läbi Balti kolme börsi ajaloo. Ettepoole jäävad ainult Enefit Green umbes 60 000 märkijaga ja Saku Õlletehas 34 794 märkijaga.»

Ta toonitas, et võibolla on Hepsori tulemust võimalik ületada, aga tegemist oli Tallinna börsi põhinimekirja aktsia suurima ülemärkimisega. Hepsori aktsiapakkumine märgiti üle pea üheksa korda.

«Endal on selline tunne nagu noorsportlaseks saja meetri finaalis, kogenud tegijad on kõik juba pakkudel, endal jalad värisevad,» ütles kõnes Hepsori nõukogu esimese Andres Pärloja. «Meil on väga hea meel, et meid on siia seltskonda vastu võetud. Meid üllatas tohutu märkijate arv. Paremat topingut stardi jaoks on raske ette kujutada.»

Ta märkis, et börsile tuleku protsessis meeldis talle, et nende rohenohikute kontseptsioon võeti investorite poolt hästi vastu. Selle kontseptsiooniga on kümme aastat tegeletud.

«Soe tunne on, kui tundsime, et peale meie läheb see veel kellelegi korda,» lausus ta. «Oma uute aktsionäride toel ja meie inseneride abil kavatsema roheasja veel tugevamalt edasi ajada.»

Aktsia alustas päeva võimsa tõusuga. Arutleti, et kas tõus jääb kestma või vajub kasvuprotsent päeva peale väiksemaks.

Seejärel suunduti ettevõtte peakontori katusele, kuhu oli üles seatud börsikell, mis pidas rõõmsa tseremoonia tugeva helinaga vastu. Inimesed olid katuseterassil hoolimata jahedale sügishommikule kena päikesepaiste ja pilvelõhkujate silueti ees rõõmsad. Ettevõte on börsil ja kellahelina saatel algas börsil vilgas kauplemine Hepsori aktsiaga.

Kella 11;15ks tõusis aktsia 33,3 protsenti, 16,60 euroni. Päeva senine tippmark on 17,40 eurot.

Poole võrra Hepsori alla pandud kapitali kasvatanud suuraktsionäri ja ettevõtete börsile saritooja Lauri Meidla ütles, et vara on teenitut kokku lugeda.