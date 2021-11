Odavmüük nakatas ka börsid

Kuigi investorid võiksid soodushinnaga aktsiate müügist ju rõõmu tunda, siis kasvanud on hirm, et mis siis kui uus koroonatüvi hakkab kiiresti laastama maailma. Kas vaktsiinid selle vastu üldse aitavad või on karta taas majanduste sulgumist koos kõigest sellest tulenevate tagajärgedega. Börsidel ei pruugi päeva sooduspakkumiste ostmine inspireerida kui järgneda võib nädalaid või kuid kesta võiv kukkumine. Võib ka juhtuda, et hirmul on suured silmad ja olukord rahuneb. Sellisel juhul on sooduspakkumised teretulnud.