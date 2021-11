Katse: Priit Pullerits proovis spordiennustusega raha teenida

Valisime asjatundjaga panustamiseks need alad, mille võistkondade tasemest on võimalikult hea ettekujutus (jalgpall, korvpall, jäähoki), ja arvestasime koefitsiente. Kui need ütlevad, et jalgpalli Meistrite liigas on Kiievi Dünamo ja Müncheni Bayerni mängus Dünamo koefitsient 12 ja Bayernil 1,3, siis see tähendab, et panustades Dünamole saab tema võidu puhul tagasi 12 korda suurema summa ja Bayerni võidu puhul 1,3 korda suurema summa. Sest Bayern on kõigi näitajate põhjal tugevam ning tema võit on palju tõenäolisem.