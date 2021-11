Börs sai koroonapaanikast üle: nafta ja aktsiad on tõusuteel

Kuigi Aasia börsid olid hommikul languses – Aasia Dow‘ üldindeks langes 1,3 protsenti – siis toorained ja USA indeksifutuurid ennustavad turule taastumist. Nafta hind kerkis pärst reedest 10-protsendist langust täna hommikul tublisti: Brenti toornafta barrel kallines 4 protsenti, 75,58 dollarile. USA WTI sort aga 4,7 protsenti, 71,3 dollari taseme juurde. Reedene nafta hinnalangus oli suurim, mis musta kulda alates 2020. aasta märtsist tabanud on.

Kui reedel raputas turge teadaanne uuest koroonaviiruse tüvest, siis nüüd rahustas investorid maha ühe omikrontüve avastanud Lõuna-Aafrika arsti hinnang, et asi pole üldse hull: nimelt nakatuvad selle tüvega tema andmetel eelkõige 40-aastased ja nooremad ja haiguse sümptomid on nii kerged, et haiguse saab kodus läbi põdeda, vahendab Reuters.