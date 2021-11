Börsikrahhi ennustav staarinvestor panustab vanglaärile

Businessinsider vahendab, et Burry hoiatab aktsiaturu kokkukukkumise eest ning on seetõttu suure osa oma USA aktsiatest maha müünud.

Kuid siiski mitte kogu portfelli: tal on veel kuus aktsiat. Kõige tuntum aktsia, millesse Burryl veel usku on, on Lockheed Martin – militaartehnoloogiat tootev suurfirma. Lockheed Martini aktsia on selle aasta jooksul ligi 4 protsenti kukkunud ja kaupleb 341 dollari taseme juures. Kolmandas kvartalis ostis Burry relvaäri aktsiat enam kui 10 miljoni dollari eest.

Ülejäänud viis aktsiat on näiteks energiasektori ettevõte Now, mis on viimastel kuudel kerkinud paarkümmend protsenti. Ka kuulub ta portfelli spekulatiivse maiguga biotehnoloogiafirma Scynexis, mis on tänavu pigem langust näidanud, aga millele ennustatakse heade tulemuste korral tugevat tõusu. Samuti kuulub Burry investeeringute hulka farmaatsiakett CVS Health, mille aktsia on selle aasta jooksul 34 protsenti tõusnud.