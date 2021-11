Kohalik riskikapitalifond kaasas 100 miljonit ja hakkab seda nüüd laiali jagama

Täpsemalt on fond nimega Karma Ventures II mõeldud alustavatele Euroopa deep tech'i (kõrgtehnoloogia) ettevõetele, kes nüüd fondist osaluse eest ettevõttes oma arengu jaoks raha saavad.

Uudami sõnul on tegemist olulise verstapostiga nii Eesti kui ka kogu Baltikumi deep tech ettevõtete jaoks. «Koduturg on meile kahtlemata kõige südamelähedasem, siin töötame suure rõõmuga. Globaalsed tehnoloogialiidrid võivad tekkida igast riigist ja seepärast oleme seadnud fookusesse kogu Baltikumi. Meie portfellis on kõigist kolmest riigist väga edukaid näiteid,» lisas Uudam.