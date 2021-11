USAs ilma tegev TextMagic tuleb Tallinna börsile

Pakkumisele tuleb kuni 500 000 uut aktsiat, kokku 5,88% ettevõttest. Aktsia märkimishinnaks on 5 eurot, nii et firma tahab teenida IPOga 2,5 miljonit eurot. Aktsiad noteeritakse alternatiivturul First North.

Kuigi pakkuja on Eesti firma, tegutseb see peamiselt välisturgudel: USAs, Austraalias, Kanadas ja Suurbritannias. Ettevõtte suuromanik on Priit Vaikmaa, kes oli varem ettevõtte tegevjuht ja vähemusosanik ning omandas firma 2013. aastal täielikult. Puhttehniliselt on tegu verivärske ettevõttega, sest TextMagic AS sündis alles selle aasta septembris, kui liideti TextMagic Ltd ja TM OPS OÜ.