Noteerimisbuum jätkub ⟩ Eesti kohviröstija tuleb börsile

OA Coffee AS on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõtja, kelle peamiseks tegevusalaks on kohviubade röstimine ning hulgi- ja jaemüük. OA Coffee juhatuse liige Taniel Vaaderpass märkis, et IPO kaudu tekib kõigil Eesti jae- ja institutsionaalsetel investoritel võimalus anda panus Eesti kõige dünaamilisema ja autentsema kohvibrändi arengusse.

«Oleme innovatiivsed ja pidevas arengus, pakkudes inimestele uusi kohvielamusi erinevates tootesegmentides. Soovime, et inimesed Eestis ja maailmas annaks meile võimaluse – oleme valmis neile tutvustama, milline elamus võib ühes väikeses oas peituda,» lausus Vaaderpass. «Lisaks on meie jaoks oluline keskkonnasõbralikkus ja taaskasutus. Nii tootmisel kui pakendamisel peame nendest põhimõtetest kinni ja liigume aina enam keskkonnasäästlikkuse suunas.»

OA Coffee aktsionär Carri Ginter lausus, et aktsiate pakkumise käigus kaasatava raha toel plaanib OA Coffee viia ellu ettevõtte kasvustrateegiat. «Tulime novembris välja esimese maitsekohviga ja seda segmenti on plaanis edasi arendama hakata. Lisaks on plaanis turule tulla kohvikapslitega, mille tootmine esialgu ei toimu Eestis, kuid võib tulevikus praeguse tootmise juurde areneda. Oleme loonud strateegia, et võimaldada kvaliteetkohvi tarbimist kõikidele inimestele,» märkis Ginter.

Esmalt pakutakse avalikult kuni 150 000 aktsiat, ent Oa Coffee jätab endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 15 000 aktsia võrra, kokku kuni 165 000 aktsiani. Pakutava aktsia hind on 3,30 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 3,2 eurot on ülekurss. Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsele investorile Eestis.

OA Coffee on esitanud taotluse oma aktsiate, sealhulgas pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate kauplemisele võtmiseks mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North. Nasdaq Tallinn AS-i noteerimisorgan ei ole aga praeguse seisuga veel aktsiate kauplemisele võtmise kohta otsust teinud.