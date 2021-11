Funderbeam ja äriinglite võrgustik EstBAN alustasid koostööd

Koostöö mõte on pakkuda äriinglitele sündikaadiprotsessi, mis on lihtne, mugav ja kiire. Sündikaadi olemuseks on koondada paljude väikeinvestorite rahalised panused ühte suuremasse investeeringusse – mõnda perspektiivikasse kasvuettevõttesse, tetasid EstBAN ja Funderbeam.

EstBANi liikmete jaoks on Funderbeami platvorm tööriistaks, et lihtsustada sündikaadiprotsessi, samas luues ka võimaluse hiljem kaubelda osakutega järelturul. EstBANi sündikaadi investeerimisringid on privaatsed; nii juhtinvestor kui ka teised investorid peavad olema kas võrgustiku liikmed või juhtinvestori poolt heaks kiidetud investorid. Esimesed pilootprojektid on juba ootel ja valmis lansseerimiseks.

«Meil on väga hea meel, et EstBANi ja Funderbeami koostöö on nüüdsest ametlik ning meil on olemas detailne protsess koostöö elluviimiseks. EstBAN-Funderbeam sündikaadid on oluline samm startup-ökosüsteemi jaoks nii Eestis, Baltikumis kui ka Skandinaavias luues unikaalse väärtuse idufirmadele ja investoritele, kes tegutsevad selles regioonis,» ütles EstBANi asepresident Lauri Antalainen.

Eesti Äriinglite Assotsiatsioon EstBAN on varases arenguetapis ettevõtetesse investeerivate erainvestorite võrgustik, mille eesmärgiks on ettevõtluskeskkonna arendamine ja ingelinvesteeringutele kaasa aitamine. Praeguseks on EstBAN-il üle 250 äriinglist liikme.