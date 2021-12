Powelli sõnavõtt tõi Wall Streetile väikese paanika

Senati panganduskomisjoni ees esinenud Powell ütles, et on aeg lõpetada inflatsiooni kirjeldamine ajutisena. Tema sõnul oodatakse USA keskpangalt, et see vaataks oma kahe nädala pärast toimuval kohtumisel uuesti üle võlakirjade kokkuostuprogrammi kava, vahendab Reuters.

«Praegu oli mõni ootus, et kuuleme Föderaalreservi leebemat hinnangut, ent see pole nii,» ütles New Yorgis asuva National Securitiesi turustrateeg Art Hogan Reutersile. Tema sõnul oleks pigem oodatud veidi agressiivsem arvamus - samas mitte ka niivõrd agressiivne, et inimesed hakkaksid panustama järgmisel aastal varem tõstetavatele intressimääradele.

«Meil on üsna kindel veendumus, et see tüvi on nakkavam, kuid me veel ei tea, kas see on ka surmavam,» ütles Schwabi finantsuuringute keskuse kauplemis- ja tuletisinstrumentide tegevdirektor Randy Frederick. «Kõige olulisem on see, et turule ei meeldi ebakindlus ja see tekitab täiesti uue taseme, mida meil veel ei ole olnud.»