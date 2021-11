Maailma suurim rõivafirma nimetas esimeheks asutaja tütre

Inditexi asutaja tütar Marta Ortega on tõstetud ettevõtte juhatuse esinaiseks, mis on tekitanud pahameelt investorite seas. Pärast tema valimist hakkas langes Inditexi aktsiate väärtus ning kauplemispäeva lõpuks oli aktsia hind langenud Madriidi börsil üle 6 protsendi.

Enamik maaklereid ütles Reutersile, et Marta Ortega oli oma isale loomulik järeltulija, kuid et ta võttis juhtpositsiooni firmas oodatust kiiremini. «Me arvame, et muutused on Inditexi jaoks halb uudis,» ütles Hispaania investeerimisfirma Alantra. «Oleksime oodanud korrapärasemat ja sujuvamat üleminekuperioodi, kus Isla teostab järelevalvet mitte-juhtivas rollis.»