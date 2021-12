Börsiguru: kuna aktsiaid on hilja müüa, võiksid pikaajalised investorid juba natuke osta

«Kuna mõistlik idee on hoida S&P 500 indeksifondis osa pensionipõlveks kogutavat raha, siis minu heakskiidul võiks kolmapäeva hommikul veidi kapitali mängu panna,» lausus eile Cramer.

Ta märkis eilse börsikukkumise kohta, et praegu on veel liiga vara suurelt osta, kuid kindlasti on ka hilja müüa.