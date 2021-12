Swedbank säilitas Apranga aktsia hinnasihi 2,3 eurol

«Apranga poodide müügitulu 2021. aasta kolmandas kvartalis oli 63,8 miljonit eurot, mis on 20,6 protsenti rohkem kui 2020. aasta kolmandas kvartalis. Tõenäoliselt on see tingitud inimeste edasilükkunud nõudlusest riiete järele seoses järkjärgulise tagasipöördumisega kontoritesse ja kooli,» kirjutas Swedbanki aktsiaanalüüsi juht Marek Randma panga blogis.