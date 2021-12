Kolm IPOd Tallinna börsil - kuhu raha panna?

Kui niimoodi börsil edasi läheb, siis jõulukingiks enam raha ei jagugi, näitan hoopis sugulastele telefonist, kuidas mu aktsiate hinnad üles-alla käivad. Paaripäevaste vahedega teatasid börsiletulekust tervelt kolm Eesti ettevõtet. Neid ühendab see, et kõik tulevad alternatiivbörsile, nende pakkumise maht on väike, kõik on kasvufaasis ning lubavad lühikese ajaga oma ärimahtusid mitmekordistada.

TextMagic: 29. november – 9. detsember

Turundusteenuseid pakkuv ettevõte saab suurema osa rahast välismaalt, eelkõige USAst. Eestlasele võõralt kõlab SMS-turundus tähendab seda, et SMSile saadetakse sisuliselt reklaamieesmärgiga sõnum. Hetkel on firmal enda andmetel 25 000 maksvat klienti. Kui eelmisel aastal suutis ettevõte näidata 7,9-miljoni eurost käivet, siis hiljemalt 8 aasta pärast lubab firma juht ja suuromanik Priit Vaiksoo, et käive on juba 100 miljonit eurot. Aktsia eest küsitakse 5 eurot, kokku pakutakse 500 000 aktsiat ehk investoritelt tahetakse saada 2,5 miljonit eurot. Mis mind üllatab, on see, et firma ei taha näidata oma puhaskasumit. Seda isegi mitte möödunud perioodide kohta. Küll on toodud igasugused äri- ja muud kasumid. Nii et oma tavalisi mõõdikuid nagu hinna-kasumi suhe ma kasutada ei saa. Järgmise aasta käibe lubab ettevõtte peaaegu kahekordistada, 13,5 miljonile eurole ning siis tuleks ka 680 000 eurot kasumit. Peale IPOt on firmas 8,5 miljonit aktsiat ja kui ma peaksin IPOl osalema 2022. aastal, siis oleks numbrid minu jaoks sellised, et kasum aktsia kohta oleks 8 senti, P/E ehk hinna-kasumi suhe tuleb 5-eurose aktsiahinna pealt 62,5. Kui ettevõttest saab ükssarvik, oleks hind odav, kui ei saa, siis kallis. Raha küsitakse uue toote arendamise jaoks, aga Vaikmaa ütleb, et prognoosid on tehtud ilma uut toodet arvestamata