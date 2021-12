Hiina tõrjus kuuldust välismaiste IPO-de keelamisest

Bloomberg News kirjutas viitega anonüümsetele allikatele, et Hiina plaanib keelata firmadel ülemere vahendusettevõtete kasutamise ja sulgeda seeläbi lünga, mida tehnoloogiahiiud nagu Alibaba ja Tencent on kasutanud puiklemaks kõrvale välisinvesteeringute ja välisbörsidel märkimise piirangutest.

«Me oleme neid uudiseid märganud... See uudis ei vasta tõele,» teatas ametkond oma veebilehel.

Peking on välismaised aktsiate esmased avalikud pakkumised (IPO) suurema järelevalve alla võtnud alates sellest, kui transpordihiid Didi Chuxing märgiti tänavu järelevalveameti etteheidete kiuste New Yorgi börsil.

Võimud on alustanud Didi suhtes uurimist seoses küberjulgeolekuga ja käskinud firma äpi rakendustepoodidest kõrvaldada. Samuti on asutud uurima teisi USA börsil märgitud Hiina firmasid.

Bloomberg kirjutas, et muudatus peaks olema osa välisbörsile märkimise reeglistikust, mis võidakse heaks kiita juba sel kuul. Väljaanne lisas, et reeglistik on alles kirjutamisel ning võib muutuda.