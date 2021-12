Microsofti juht müüs peaaegu poole oma ettevõtte aktsiatest

On ebaselge, mis täpselt on müügi taga. Wall Street Journali andmetel ütles Microsofti pressiesindaja, et Nadella müüs aktsiad isikliku finantsplaneerimise ja mitmekesistamise eesmärgil. «Ta on pühendunud ettevõtte jätkuvale edule ja tema osalus ületab oluliselt Microsofti juhatuse poolt kehtestatud aktsiaomandi nõudeid.»

Kuid müük võib olla seotud ka sellega, et Nadella peab varsti suures mahus makse maksma. Vaatlejad kahtlustavad, et tal on raha vaja selleks, et maksta maksud, mida võidakse peagi nõuda pikaajalise kapitalikasumi pealt. Tesla boss Elon Musk on seetõttu juba mitmetel nädalatel suures mahus oma ettevõtte aktsiaid müünud.